Лукас Перес: Лондон огромный, постоянно движущийся город, а в Украине я жил в маленьком городе

Нападающий «Арсенала» Лукас Перес, переехавший в Лондон летом минувшего года, рассказал о жизни в столице Англии.

«Для меня это – новое впечатление, я никогда раньше не жил в таком большом городе. Лондон огромный, постоянно движущийся город. Выступая в чемпионате Украины, я жил в маленьком городе, да и в Греции город, где я выступал, был лишь вторым или третьим по величине. Это были отличные места, и мне было очень непривычно оказаться в таком динамичном месте, как Лондон.

Здесь многое можно открыть для себя, и здесь очень красиво. Мне нравится здесь жить и работать», - сказал Перес.

Напомним, 28-летний испанец перешел в «Арсенал» из «Депортиво». До испанского клуба нападающий играл за за «Карпаты» Львов, «Динамо» Киев и «ПАОК» Салоники.