«Аризона» обыграла «Баффало», отыгравшись со счета 0:2 за 13 минут до финальной сирены
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона» на домашнем
льду одержала волевую победу над «Баффало» со счетом 3:2.
В составе победителей голами отметились Макс Доми, Джейми
Макгинн и Радим Врбата, а у гостей шайбы забросили Джейк Айкель и Эван
Родригес.
Стоит отметить, что за 13 минут до конца встречи хозяева
льда уступали гостям со счетом 0:2.
Обе команды занимают 13-е место, только «Аризона» с 51-м
очком в Западной конференции, а «Баффало» с 62 на «Востоке».
В следующем туре «Сэйбрз» 1 марта примет «Нэшвилл», а «Кайоты»
в этот же день на выезде сыграют с «Бостоном».
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