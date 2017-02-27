«Аризона» обыграла «Баффало», отыгравшись со счета 0:2 за 13 минут до финальной сирены

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона» на домашнем льду одержала волевую победу над «Баффало» со счетом 3:2.

В составе победителей голами отметились Макс Доми, Джейми Макгинн и Радим Врбата, а у гостей шайбы забросили Джейк Айкель и Эван Родригес.

Стоит отметить, что за 13 минут до конца встречи хозяева льда уступали гостям со счетом 0:2.

Обе команды занимают 13-е место, только «Аризона» с 51-м очком в Западной конференции, а «Баффало» с 62 на «Востоке».

В следующем туре «Сэйбрз» 1 марта примет «Нэшвилл», а «Кайоты» в этот же день на выезде сыграют с «Бостоном».

НХЛ

Регулярный чемпионат