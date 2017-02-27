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Второй трофей Моуринью с «МЮ», камбэк «Реала», шайба Анисимова и 28 сэйвов Бобровского в НХЛ. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Второй трофей Моуринью с «МЮ», камбэк «Реала», шайба Анисимова и 28 сэйвов Бобровского в НХЛ. Главные новости утра
Источник: Reuters

«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра понедельника.

1. Дубль Златана Ибрагимовича принес «МЮ» Кубок английской лиги, этот трофей стал вторым для Жозе Моуринью на посту главного тренера «красных дьяволов».

2. Мадридский «Реал» одержал волевую победу над «Вильярреалом», уступая по ходу встречи 0:2.

3. Два мяча Раджa Наингголана принесли «Роме» выездную победу над «Интером».

4. «Пари Сен-Жермен» на выезде разгромил «Марсель», забив пять мячей.

5. Московский «Спартак» с минимальным счетом обыграл «Сарпсборг» на сборе в Испании.

6. «Вольфсбург» отправил в отставку своего главного тренера.

7. В ночь с воскресенья на понедельник в НХЛ прошло пять матчей, в которых российские хоккеисты набрали два очка.

8. Шайба Артема Анисимова с передачи Артемия Панарина помогла «Чикаго» обыграть «Сент-Луис».

9. «Аризона» одержала победу над «Баффало», совершив невероятный камбэк.

10. 28 сэйвов и отбитый буллит Сергея Бобровского помогли «Коламбусу» победить «Рейнджерс».

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Цитата дня: «Мы пытаемся приобрести Месси», - президент мадридского «Атлетико».

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