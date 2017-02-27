Олег Кононов: У «Спартака» больше всего шансов на победу в чемпионате России

Бывший тренер «Краснодара» Олег Кононов назвал «Спартак» главным претендентом на победу в чемпионате России.

- У кого больше шансов на победу в РФПЛ? Больше шансов у «Спартака», если сумеет стабильно отыграть заключительный отрезок чемпионата. Будет очень интересная борьба за медали. Но и «Зенит», и ЦСКА отдадут все силы, чтобы решить свои амбициозные задачи на сезон.»Краснодар» ейчас в развитии, и команда вполне может выиграть чемпионат России в ближайшие годы, - цитируют Коновнова «Известия».

Напомним, что после 17 туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, в активе команды 40 очков. Вторую строчку занимает «Зенит» с 35 баллами, тройку замыкает ЦСКА.