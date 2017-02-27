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Пакьяо в июле может провести бой против Проводникова

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Промоутер чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг филиппинеца Мэнни Пакьяо Боб Арум сообщил, что боксер в июле может провести бой с россиянином Русланом Проводниковым.

- Мы обсуждали с промоутером Титовым проведение боя в июле. Мэнни может провести бой с Русланом Проводниковым, такой вариант возможен, - сказал Арум ТАСС. 

Ранее стало известно, что Пакьяо 23 апреля проведет поединок с серебряным медалистом Олимпиады-2004 в Афинах британцем Амиром Ханом.  Напомним, 6 ноября прошлого года Пакьяо победил по очкам Джесси Варгаса и отобрал у него чемпионский пояс WBO в полусреднем весе.

Пакьяо провел на профессиональном ринге 67 боев, в которых одержал 59 побед (38 - нокаутом), потерпел шесть поражений и два поединка свел вничью. На счету Проводникова 25 побед (18 нокаутом), пять поражений.

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