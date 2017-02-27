Дмитрий Булыкин: У «Ростова» есть все шансы обыграть «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин верит, что «Ростов» в 1/8 финала Лиги Европы способен обыграть «Манчестер Юнайтед».

- Рад, что «Ростов» вновь привезет в город команду столь высокого уровня, - сказал «Известиям» экс-форвард сборной России Дмитри Булыкин. - Я полагаю, дончане не будут зрителями в этом противостоянии. Они уже показывали, что способны обыгрывать мировых грандов. Тем более нынешний «Манчестер Юнайтед» - это менее грозная команда, чем пару-тройку лет назад. Поэтому, я считаю, что у «Ростова» есть все шансы обыграть англичан.

Матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 9 и 16 марта. Первая встреча состоится на поле «Ростова». Финал Лиги Европы пройдет 24 мая в шведском городе Сольна на «Френдс Арене».