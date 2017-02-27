Россиянка Романюта победила в общем зачете Кубка мира в скрэтче

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Генеральный менеджер «Русвело»: Чулкова выступит на «Туре Фландрии». Это жестокая гонка Генеральный менеджер «Русвело» Ренат Хамидулин выразил уверенность, что гонщицы Евгения Романюта и Анастасия Чулкова усилят шоссейную команду «Русвело».

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Чемпионат мира на треке. Романюта выиграла бронзу в скрэтче В пятницу в Минске проходит третий день чемпионата мира по велоспорту на треке. Россиянка Евгения Романюта завоевала бронзу в скрэтче на 10 км. Чемпионкой мира стала полячка Катаржина Павловска, серебро – у мексиканки Софии Ареолы Наварро.

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Лондон-2012. Велотрек. Женщины. Омниум. Британка Тротт – олимпийская чемпионка, Романюта - 10-я Сегодня, 7 августа, в Лондоне проходит олимпийский турнир по велоспорту на треке.

Лондон-2012. Велотрек. Омниум. Женщины. Романюта - восьмая после трех видов Сегодня, 6 августа, на Олимпийских играх в Лондоне проходят соревнования на велотреке среди женщин в дисциплине омниум.

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