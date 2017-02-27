Россиянка Романюта победила в общем зачете Кубка мира в скрэтче
Россиянка Евгения Романюта выиграла общий зачет Кубка мира в велоспорте на треке в дисциплине скрэтч.
Романюта набрала в общем зачете 850 баллов, при этом спортсменка пропустила один этап Кубка мира в Лос-Анджелесе. В воскресенье Романюта вместе с Ольгой Забелинской заняла шестое место в другой дисциплине велотрека - мэдисоне.
Добавим, что 29-летняя Романюта является чемпионкой Европы 2011 года по очкам, бронзовым призером чемпионата мира в скрэтче (2013).
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