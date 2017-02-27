Хачанов опустился на 50-е место в рейтинге ATP
На официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг.
Лидером рейтинга остался британец Энди Маррей, второе место занимает серб Новак Джокович, тройку замыкает швейцарец Станислас Вавринка.
Россиянин Карен Хачанов опустился на две позиции вниз и стал 50-м, Даниил Медведев занял 57-е место, Андрей Кузнецов - 58-е, Михаил Южный - 83-е, Константин Кравчук - 94-е.
Рейтинг ATP
27 февраля
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 11 540,
2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 9735,
3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) – 5195,
4 (4). Милош Раонич (Канада) – 5080,
5 (5). Кей Нисикори (Япония) – 4730,
6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) – 4115,
7 (11). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 3480,
8 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 3410,
9 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3375,
10 (9). Роджер Федерер (Швейцария) – 3260…
50 (48). Карен Хачанов (Россия) — 895…
57 (64). Даниил Медведев (Россия) — 797…
58 (61). Андрей Кузнецов (Россия) – 790…
83 (87). Михаил Южный (Россия) – 631…
94 (95). Константин Кравчук (Россия) — 604.