Промоутеры ведут переговоры по бою-реваншу Ковалев - Уорд

Менеджер российского боксера Сергея Ковалева Эгис Климас сообщил, что промоутеры начали переговоры по организации боя-реванша между чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) американцем Андре Уордом и россиянином.

- Переговоры о реванше начались. Пока конкретных договоренностей нет, - сказал Климас ТАСС.

В ноябре Ковалев уступил по очкам американцу (113:114 на всех трех картах) и лишился чемпионских поясов WBA, WBO и IBF. В контракте на поединок было прописано право Сергея на реванш в случае поражения.

На счету Ковалева 30 побед (26 - нокаутом), одно поражение и одна ничья. На профессиональном ринге Уорд добился 31 победы (15 - нокаутом), поражений у американца нет.

