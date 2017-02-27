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Кузнецова сохранила восьмое место в рейтинге WTA

Источник:  WTAКомментарии

На официальном сайте WTA опубликован обновленный рейтинг.

Американка Серена Уильямс сохранила лидерство. вторую строчку по-прежнему занимает немка Анжелика Кербер, тройку замыкает чешка Каролина Плишкова. 

Украинская теннисистка Элина Свитолина, победившая на турнире в Дубае, впервые в карьере попала в десятку лучших теннисисток мира. 

Россиянка Светлана Кузнецова осталась на восьмой строчке рейтинга. 

Рейтинг WTA

27 февраля

1 (1). Серена Уильямс (США) - 7780,

2 (2). Анжелика Кербер (Германия) - 7405,

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 5640,

4 (4). Симона Халеп (Румыния) - 5172,

5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) - 5075,

6 (6). Агнешка Радваньска (Польша) - 4670,

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4585,

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) - 3915,

9 (9). Мэдисон Кис (США) - 3897,

10 (10). Элина Свитолина (Украина) - 3890…

15 (16). Елена Веснина (Россия) - 2340.

21 (22). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1936.

35 (32). Дарья Касаткина (Россия) - 1490.

36 (37). Екатерина Макарова (Россия) - 1481.

81 (85). Наталья Вихлянцева (Россия) - 767.

83 (82). Евгения Родина (Россия) - 749.

89 (92). Ирина Хромачева (Россия) - 697. 

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