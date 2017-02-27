Кузнецова сохранила восьмое место в рейтинге WTA

Бабош обыграла Шафаржову и стала победительницей турнира в Будапеште Финальный матч турнира WTA в Будапеште (Венгрия) между венгеркой Тимее Бабош и чешкой Люси Шафаржовой завершился победой венгерской теннисистки. Итоговый счет матча - 6:7 (4:7), 6:4, 6:3 в пользу Бабош.

Кербер и Возняцки вышли в полуфинал в Дубае Вторая ракетка мира Анжелик Кербер одержала победу над Аной Конюх из Хорватии (6:3, 6:2) в четвертьфинале турнира WTA Dubai Duty Free Tennis Championship в Дубае.

Российские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова в рамках четвертьфинала турнира в Дубае в парном разряде обыграли Габриэлу Дабровски из Канады и представительницу Латвии Елену Остапенко.

Веснина и Макарова вышли в полуфинал турнира в Дубае в парном разряде Российские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова в рамках четвертьфинала турнира в Дубае в парном разряде обыграли Габриэлу Дабровски из Канады и представительницу Латвии Елену Остапенко.

Агнешка Радванска: Шарапова будет очень опасной соперницей после возвращения Польская теннисистка Агнешка Радванска считает, что россиянка Мария Шарапова будет опасной соперницей сразу после возвращения.

Макарова не смогла пробиться в 1/4 финала турнира в Дубае Россиянка Екатерина Макарова не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Дубае.

Российские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова в рамках второго круга парного разряда турнира в Дубае одержали победу над Андреа Клепач из Словении и представительницей Испании Марией-Хосе Мартинес-Санчес.

Веснина и Макарова вышли в четвертьфинал турнира в Дубае в паре Российские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова в рамках второго круга парного разряда турнира в Дубае одержали победу над Андреа Клепач из Словении и представительницей Испании Марией-Хосе Мартинес-Санчес.

Блинкова вышла во второй круг турнира в Будапеште Россиянка Анна Блинкова вышла во второй круг турнира в Будапеште.

Веснина победила Дои и вышла в третий круг турнира в Дубае 16-я ракетка мира Елена Веснина одержала свою первую победу на турнире WTA Dubai Duty Free Tennis Championships в Дубае.

Уволенный за фразу о «горилле» комментатор подал в суд на ESPN, Эжени Бушар сходила на свидание с болельщиком.

Подать в суд за «гориллу». Чем запомнится неделя в теннисе Уволенный за фразу о «горилле» комментатор подал в суд на ESPN, Эжени Бушар сходила на свидание с болельщиком.

Каролина Плишкова: У меня нет ощущения, что я проиграла лишь один матч

Каролина Плишкова: У меня нет ощущения, что я проиграла лишь один матч Третья ракетка мира Каролина Плишкова оценила свои результаты на старте сезона.

Третья ракетка мира Каролина Плишкова подвела итоги турнира Qatar Total Open в Дохе, на котором она завоевала восьмой в карьере титул WTA.

Каролина Плишкова: Я отлично начала сезон Третья ракетка мира Каролина Плишкова подвела итоги турнира Qatar Total Open в Дохе, на котором она завоевала восьмой в карьере титул WTA.