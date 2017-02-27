Кузнецова сохранила восьмое место в рейтинге WTA
На официальном сайте WTA опубликован обновленный рейтинг.
Американка Серена Уильямс сохранила лидерство. вторую строчку по-прежнему занимает немка Анжелика Кербер, тройку замыкает чешка Каролина Плишкова.
Украинская теннисистка Элина Свитолина, победившая на турнире в Дубае, впервые в карьере попала в десятку лучших теннисисток мира.
Россиянка Светлана Кузнецова осталась на восьмой строчке рейтинга.
Рейтинг WTA
27 февраля
1 (1). Серена Уильямс (США) - 7780,
2 (2). Анжелика Кербер (Германия) - 7405,
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 5640,
4 (4). Симона Халеп (Румыния) - 5172,
5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) - 5075,
6 (6). Агнешка Радваньска (Польша) - 4670,
7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4585,
8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) - 3915,
9 (9). Мэдисон Кис (США) - 3897,
10 (10). Элина Свитолина (Украина) - 3890…
15 (16). Елена Веснина (Россия) - 2340.
21 (22). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1936.
35 (32). Дарья Касаткина (Россия) - 1490.
36 (37). Екатерина Макарова (Россия) - 1481.
81 (85). Наталья Вихлянцева (Россия) - 767.
83 (82). Евгения Родина (Россия) - 749.
89 (92). Ирина Хромачева (Россия) - 697.