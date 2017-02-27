Николай Гуляев: Москва заинтересована в развитии не только профессионального спорта, но и массового

Руководитель Департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев выступил в рамках Российского инвестиционного форума в сессии «ГЧП в спорте - проблемы и перспективы».

- Сейчас в Москве мы приветствуем строительство объектов, находящихся в шаговой доступности и небольших по размерам. Преимущество отдается конькобежным центрам и плавательным бассейнам. Москва за последние годы сделала много всего для развития не только профессионального, но и массового спорта. Мы заинтересованы в том, чтобы обычное население могло активно проводить свободное время и заниматься спортом. Мы создаем для этого благоприятные условия, - сказал Гуляев.

Напомним, что Российский инвестиционный форум проходит в Сочи с 27 по 28 февраля.