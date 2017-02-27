Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торпедо- : -Динамо Москва
Хоккей  Йокерит- : -ЦСКА
Футбол  Фиорентина- : -Торино
Хоккей  Витязь- : -СКА
Хоккей  Динамо Минск- : -Локомотив
Футбол  Лестер Сити- : -Ливерпуль
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Российская слаломистка Ткаченко рассказала о минусах трассы на играх в Сочи

Источник:  Лента.РуКомментарии

Российская слаломистка Екатерина Ткаченко рассказала «Ленте.ру», что во время соревнований на Всемирных военных играх в Сочи на трассе горнолыжного центра «Роза Хутор» были ямы.

Спортсменка призналась, что из-за неровностей и своей ошибки она упала на бок, но встала и поехала дальше, потеряв время, из-за чего заняла только шестое место.

Победителем соревнований по слалому среди женщин стала Ирен Чуртони из Италии, серебро — у Марии Шкановой из Белоруссии. В командном зачете первенствовали также итальянки, второе место у россиянок, а третье у сборной Китая.

III зимние Всемирные военные игры — мультиспортивное мероприятие, которое проходит в Сочи с 22 по 28 февраля 2017 года. Программа состоит из семи видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, спортивное скалолазание в помещении, шорт-трек.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Шиффрин стала трехкратной чемпионкой мира в слаломеОлимпийская чемпионка в слаломе Микаэла Шиффрин выиграла третью золотую медаль чемпионата мира в этой дисциплине.Велес-Зузулова выиграла слалом в ЗагребеСловацкая горнолыжница Вероника Велес-Зузулова стала победителем слалома на этапе Кубка мира в Загребе (Хорватия).Шиффрин одержала победу в слаломе в КиллингтонеПобедительница общего зачета Кубка мира прошлого сезона Микаэла Шиффрин заняла первое место в слаломе на третьем этапе Кубка мира в Киллингтоне (США).Шиффрин выиграла слалом в ЛевиОлимпийская чемпионка Микаэла Шиффрин стала победительницей в слаломе на втором этапе Кубка мира в Леви (Финляндия).
Главные новости
Футбол
Бруно Сориано: Пенальти в матче с «Реалом»? Мяч отскочил мне в руку, которую я не двигал
Футбол
Сборные России и Аргентины откроют «Лужники» 11 ноября
Футбол
Ильгиз Фахриев: Летом «Рубин» еще раз постарается приобрести Миранчука
Футбол
Иско не сможет перейти в «Барселону» ближайшим летом
Бокс
WBC обязал Уайлдера провести поединок против Стиверна
Другие
Павел Колобков: За счет наследия Сочи и других крупных соревнований постараемся поменять отношение к российскому спорту
Бокс
Промоутеры ведут переговоры по бою-реваншу Ковалев - Уорд
Футбол
Стадион «Краснодара» претендует на звание лучшего в мире
Футбол
Пакьяо в июле может провести бой против Проводникова
Футбол
Олег Кононов: У «Спартака» больше всего шансов на победу в чемпионате России
все новости