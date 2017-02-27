Российская слаломистка Ткаченко рассказала о минусах трассы на играх в Сочи

Российская слаломистка Екатерина Ткаченко рассказала «Ленте.ру», что во время соревнований на Всемирных военных играх в Сочи на трассе горнолыжного центра «Роза Хутор» были ямы.



Спортсменка призналась, что из-за неровностей и своей ошибки она упала на бок, но встала и поехала дальше, потеряв время, из-за чего заняла только шестое место.

Победителем соревнований по слалому среди женщин стала Ирен Чуртони из Италии, серебро — у Марии Шкановой из Белоруссии. В командном зачете первенствовали также итальянки, второе место у россиянок, а третье у сборной Китая.

III зимние Всемирные военные игры — мультиспортивное мероприятие, которое проходит в Сочи с 22 по 28 февраля 2017 года. Программа состоит из семи видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, спортивное скалолазание в помещении, шорт-трек.