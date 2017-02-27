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«Урал» после сборов отправится в Краснодар

Источник:  Znak.comКомментарии

Футболисты «Урала» покидают Кипр, где тренировались на протяжении полутора месяцев. Об этом Znak.com сообщили в пресс-службе клуба.

Изначально «Урал» вечером 26 февраля должен был прилететь в Екатеринбург и продолжить подготовку к матчу ¼ финала Кубка России на своей базе. Однако в связи с переносом встречи из Екатеринбурга поменялись и планы: подопечные Александра Тарханова сразу прилетят в Краснодар, где через два дня — 28 февраля  — сыграют с одноименным футбольным клубом. Сегодня и завтра вечером в Краснодаре команда проведет предматчевые тренировки.

Напомним, что матч, который должен был состояться в Екатеринбурге, был перенесен в Краснодар из-за неготовности поля «СКБ-банк-арены». В манеже «Уралу» тоже играть не разрешили, так как по регламенту проведения соревнований он должен быть оборудован трибунами не менее чем на десять тысяч мест, а в Екатеринбурге таких мест только три тысячи. При этом побывавший некоторое время назад в городе вице-премьер РФ Виталий Мутко утверждал, что в манеже играть можно, и хвалил спортивное сооружение.

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