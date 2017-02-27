Серхио Рамос: Все знают, что Пике живет в мире, где все настроены против него
Капитан «Реала»
Серхио Рамос отреагировал на критику судейства матча 24-го тура примеры с «Вильярреалом»
(3:2) со стороны защитника «Барселоны» Жерара Пике.
«Я бы удивился, если бы это был Месси. Мы все знаем о мире Пике, в котором все настроены против него. У судей сложная работа, нам нужно стараться сделать ее более комфортной.
Мы одержали важную победу прежде всего с точки зрения психологии. Отрыв невелик, все команды рядом друг с другом.
Судьба титула решится в последнем туре. В футболе разница между командами становится все меньше и меньше», – приводит Marca слова Рамоса.
Напомним, после волевой победы «Реала», отыгравшего со счета 0:2, Пике написал, что благодаря судьям «Реал» получил на четыре очка больше, тогда как «Барселона» те же четыре очка недобрала.
Матч
Вильярреал - Реал - 2:3 (0:0)
Голы
Тригерос 50 (1:0). Бакамбу 56 (2:0). Бэйл 64 (2:1). Роналду 74 (2:2 - пен.). Мората 83 (2:3).
Состав
Вильярреал: Асенхо (Фернандес, 36), Руис, Марио, Мусаккио, Коста, дос Сантос, Сориано Б., Тригерос (Эрнандес, 75), Лопес (Черышев, 57), Бакамбу, Кастильехо
Реал: Навас, Марсело, Рамос, Карвахаль, Пепе, Кроос, Бэйл (Васкес, 89), Модрич, Каземиро (Иско, 58), Бензема (Мората, 77), Роналду
Предупреждения:
Сориано Б., 72; Марио, 90 - Пепе, 90
Судья:
Хесус Хиль Мансано (Испания)
Место и дата
26 февраля 22:45, Мадригал, Онлайн-трансляция