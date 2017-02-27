Серхио Рамос: Все знают, что Пике живет в мире, где все настроены против него

Капитан «Реала» Серхио Рамос отреагировал на критику судейства матча 24-го тура примеры с «Вильярреалом» (3:2) со стороны защитника «Барселоны» Жерара Пике.

«Я бы удивился, если бы это был Месси. Мы все знаем о мире Пике, в котором все настроены против него. У судей сложная работа, нам нужно стараться сделать ее более комфортной.

Мы одержали важную победу прежде всего с точки зрения психологии. Отрыв невелик, все команды рядом друг с другом.

Судьба титула решится в последнем туре. В футболе разница между командами становится все меньше и меньше», – приводит Marca слова Рамоса.

Напомним, после волевой победы «Реала», отыгравшего со счета 0:2, Пике написал, что благодаря судьям «Реал» получил на четыре очка больше, тогда как «Барселона» те же четыре очка недобрала.