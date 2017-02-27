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Серхио Рамос: Все знают, что Пике живет в мире, где все настроены против него

Источник:  MarcaКомментарии

Капитан «Реала» Серхио Рамос отреагировал на критику судейства матча 24-го тура примеры с «Вильярреалом» (3:2) со стороны защитника «Барселоны» Жерара Пике.

«Я бы удивился, если бы это был Месси. Мы все знаем о мире Пике, в котором все настроены против него. У судей сложная работа, нам нужно стараться сделать ее более комфортной.

Мы одержали важную победу прежде всего с точки зрения психологии. Отрыв невелик, все команды рядом друг с другом.

Судьба титула решится в последнем туре. В футболе разница между командами становится все меньше и меньше», – приводит Marca слова Рамоса.

Напомним, после волевой победы «Реала», отыгравшего со счета 0:2, Пике написал, что благодаря судьям «Реал» получил на четыре очка больше, тогда как «Барселона» те же четыре очка недобрала.

Матч

Вильярреал - Реал - 2:3 (0:0)

Голы

Тригерос 50 (1:0). Бакамбу 56 (2:0). Бэйл 64 (2:1). Роналду 74 (2:2 - пен.). Мората 83 (2:3).

Состав

Вильярреал: Асенхо (Фернандес, 36), Руис, Марио, Мусаккио, Коста, дос Сантос, Сориано Б., Тригерос (Эрнандес, 75), Лопес (Черышев, 57), Бакамбу, Кастильехо

Реал: Навас, Марсело, Рамос, Карвахаль, Пепе, Кроос, Бэйл (Васкес, 89), Модрич, Каземиро (Иско, 58), Бензема (Мората, 77), Роналду

Предупреждения:

Сориано Б., 72; Марио, 90 - Пепе, 90

Судья:

Хесус Хиль Мансано (Испания)

Место и дата

26 февраля 22:45, Мадригал, Онлайн-трансляция

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