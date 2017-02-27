Лидер сборной России по ски-кроссу: Если нас не пустят на Олимпиаду, можно завязать со спортом уже сейчас

Лидер сборной России по ски-кроссу Егор Коротков рассказал об олимпийских надеждах.

- Я ради Олимпиады только и занимаюсь ски-кроссом. У меня остался год, чтобы отобраться на игры. Нужно попасть в 32 лучших. Там все по-другому, люди по-другому подходят к соревнованиям. Кто-то мог с трудом заезжать в 20-ку на кубках мира, а на Олимпиаде приехать в призы.

Если нас не допустят на Олимпиаду, то мне можно уже сейчас завязывать со спортом, чтобы силы не тратить. На бытовом уровне между спортсменами нет на этот счет никаких проблем. Все понимают, что это политика. У нас два сезона перед Олимпиадой в Сочи работал тренером австриец, сейчас он работает у себя дома. Но у нас по-прежнему теплые отношения, мы вместе сборы проводим. Российская и австрийская сборные тренировались вместе. Я никакой неприязни не вижу, - цитирует Короткова Znak.com.