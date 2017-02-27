Павел Колобков: За счет наследия Сочи и других крупных соревнований постараемся поменять отношение к российскому спорту

Министр спорта РФ Павел Колобков выступил в рамках Российского инвестиционного форума в сессии «ГЧП в спорте - проблемы и перспективы».

- Сейчас мы столкнулись с ситуацией, когда нам приходится преодолевать много негативных моментов вокруг российского спорта. Ситуация, конечно, несправедливая по отношению к нам. Верю, что сейчас наступает тот момент, когда что-то может измениться для нас в положительную сторону. За счет наследия Сочи и других крупных спортивных соревнований мы постараемся предать тенденции правильный вектор. Но на это понадобится время, - сказал Колобков.

Напомним, что Российский инвестиционный форум проходит в Сочи с 27 по 28 февраля.

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