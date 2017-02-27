WBC обязал Уайлдера провести поединок против Стиверна

Чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер следующий бой должен провести против 38-летнего Бермейна Стиверна.

Как постановил Всемирный боксерский совет (WBC), переговоры между сторонами боксеров должны стартовать сегодня и, если в течение 30 дней они не придут к соглашению, будут назначены промоутерские торги.

Напомним, что свой титул Уайлдер завоевал в январе 2015 года, победив как раз Стиверна решением судей. С тех пор американец провел пять его добровольных защит, ни разу не проведя обязательную защиту.