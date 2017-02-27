Бывший призер ОИ-2008: В министерстве сказали не отдавать медаль

Российский легкоатлет Максим Дылдин объяснил, почему отказывается возвращать Международному олимпийскому комитету бронзовую медаль Олимпийских игр 2008 года в Пекине.

«Наше министерство не согласилось с решением, нам сказали оставить медали себе, мы их честно выиграли», – приводит «Собеседник» слова Дылдина.

Напомним, в составе сборной России Дылдин стал бронзовым призером Олимпиады в Пекине в эстафете 4x400 метров, однако в сентябре прошлого года в результате перепроверки допинг-проб Россия была лишена бронзы из-за допинга, обнаруженного в пробе Дениса Алексеева.

Добавим, что в январе 2017 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне дисквалифицировал Дылдина на четыре года за нарушение допинговых правил.