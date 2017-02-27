Павел Колобков: Бюджет Минспорта в 2017 году сократится

Министр спорта РФ Павел Колобков выступил в рамках Российского инвестиционного форума в сессии «Государственно-частное партнерство в спорте - проблемы и перспективы».

- Сейчас непростая экономическая ситуация, что делает привлечение частных инвесторов важной задачей для развития спорта. Бюджет Минспорта в 2014 году составлял 74 миллиарда рублей, в 2015 - примерно столько же, в 2016 - 61 миллиард. В 2017-18 годах бюджет будет еще меньше, - сказал Колобков.

Напомним, что Российский инвестиционный форум проходит в Сочи с 27 по 28 февраля.

Павел Колобков: За счет наследия Сочи и других крупных соревнований постараемся поменять отношение к российскому спорту