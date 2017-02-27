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Губернатор Ростовской области: У «Ростова» есть шансы пройти далеко в Лиге Европы

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что «Ростов» уже решил поставленные перед ним задачи на еврокубки.

Напомним, что в 1/8 финала Лиги Европы донской клуб сыграет с «Манчестер Юнайтед».  

- У команды есть желание побеждать, плюс она выглядит монолитно, умеет не только обороняться, но и играть в атаке, и счет 4:0 (со «Спартой») это показал. По сути, команда уже выполнила задачу на евросезон - сыграла зрелищно, результативно. Задача победить в турнире, конечно, не ставилась, но при сохранении той же динамики, настроя, поддержки со стороны болельщиков, у команды есть шансы пройти далеко, - сказал Голубев ТАСС. 

Матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 9 и 16 марта. Первая встреча состоится на поле «Ростова». Финал Лиги Европы пройдет 24 мая в шведском городе Сольна на «Френдс Арене».

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