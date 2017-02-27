Иско не сможет перейти в «Барселону» ближайшим летом
Полузащитник «Реала»
Иско не перейдет в «Барселону» в летнее межсезонье. Несмотря на интерес со
стороны каталонского клуба, трансфер невозможен из-за пункта в контракте 24-летнего
игрока сборной Испании, запрещающего прямой переход в «Барселону».
После трансфера португальца Луиша Фигу из «Барселоны» в «Реал»
в 2000 году оба клуба стараются исключить возможность прямых переходов игроков.
В этой связи, например, президент «Реала» Флорентино Перес включает это условие
в контракты всех игроков.
Таким образом, Иско может стать игроком «Барселоны» только по истечении контракта с «Реалом» в 2018 году.
Напомним, Иско рассматривает возможность ухода из «Реала» из-за нехватки игровой практики.
В нынешнем сезоне полузащитник забил пять голов и сделал пять голевых передач в 18 матчах примеры.