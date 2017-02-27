Руди Гарсия: Получили хорошую оплеуху, иногда это полезно
Тренер «Марселя» Руди Гарсия прокомментировал домашнее поражение команды от «ПСЖ» - 1:5.
- Единственно, кто заслуживает добрых слов – наши болельщики, - заявил тренер «Марселя» Руди Гарсия газете L’Equipe после домашнего поражение команды от «ПСЖ» - 1:5. - Хотя ребята старались вначале, были агрессивны. Но пропустили после стандарта. Знали ведь, что уступаем сопернику в росте и моще – но не сдержали их, хотя на тренировках это отрабатывали. Совершали позиционные ошибки, соперник создал уж больно много голевых моментов. Были слишком пассивны, детский сад какой-то. Когда они забивали пятый гол, в штрафной был просто проходной двор, хотя играли в пять защитников. По плану не должны были прижиматься к своим воротам, как парижском матче (0:0 – прим. ред.), не думаю, что ошиблись в тактической схеме - 4-2-3-1, просто играли команды разного класса. Вот и все. Получили хорошую оплеуху, иногда это полезно.
В матче 27-го тура чемпионата Франции «Марсель» на своем стадионе уступил «Пари Сен-Жермену» со счетом 1:5. В составе победителей голами отметились Маркиньос, Эдинсон Кавани, Лукас Моура, Юлиан Дракслер и Блез Матюиди, а у хозяев поля единственный мяч забил Род Фанни.
«ПСЖ» с 59-ю очками делит вторую строчку с «Ниццей», а «Марсель» расположился на седьмом месте, имея в активе 39 баллов.
Матч
Голы
Маркиньос 6 (0:1). Кавани 16 (0:2). Лукас 50 (0:3). Дракслер 61 (0:4). Фанни 70 (1:4). Матюиди 72 (1:5).
Состав
Марсель: Пеле, Роланду, Сакаи, Фанни, Эвра (Бедимо, 46), Ангуисса, Ванкер, Лопес, Пайе, Товен (Сертич, 67), Н'Джи (Кабелла, 52)
ПСЖ: Трапп, Тиаго Силва, Курзава, Маркиньос, Менье, Верратти, Пасторе (Дракслер, 55), Рабьо, Матюиди, Кавани (Бен Арфа, 82), Лукас (Ди Мария, 74)
Предупреждения:
Эвра, 38; Кабелла, 84 - Верратти, 29; Дракслер, 83
Судья:
Бенуа Бастин (Франция)
Место и дата
26 февраля 23:00, Велодром, Онлайн-трансляция