Руди Гарсия: Получили хорошую оплеуху, иногда это полезно

Тренер «Марселя» Руди Гарсия прокомментировал домашнее поражение команды от «ПСЖ» - 1:5.

- Единственно, кто заслуживает добрых слов – наши болельщики, - заявил тренер «Марселя» Руди Гарсия газете L’Equipe после домашнего поражение команды от «ПСЖ» - 1:5. - Хотя ребята старались вначале, были агрессивны. Но пропустили после стандарта. Знали ведь, что уступаем сопернику в росте и моще – но не сдержали их, хотя на тренировках это отрабатывали. Совершали позиционные ошибки, соперник создал уж больно много голевых моментов. Были слишком пассивны, детский сад какой-то. Когда они забивали пятый гол, в штрафной был просто проходной двор, хотя играли в пять защитников. По плану не должны были прижиматься к своим воротам, как парижском матче (0:0 – прим. ред.), не думаю, что ошиблись в тактической схеме - 4-2-3-1, просто играли команды разного класса. Вот и все. Получили хорошую оплеуху, иногда это полезно.

В матче 27-го тура чемпионата Франции «Марсель» на своем стадионе уступил «Пари Сен-Жермену» со счетом 1:5. В составе победителей голами отметились Маркиньос, Эдинсон Кавани, Лукас Моура, Юлиан Дракслер и Блез Матюиди, а у хозяев поля единственный мяч забил Род Фанни.

«ПСЖ» с 59-ю очками делит вторую строчку с «Ниццей», а «Марсель» расположился на седьмом месте, имея в активе 39 баллов.