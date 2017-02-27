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Ильгиз Фахриев: Летом «Рубин» еще раз постарается приобрести Миранчука

Источник:  Р-СпортКомментарии

Спортивный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев сообщил, что клуб летом предпримет еще одну попытку приобрести полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

- Не хотел бы касаться цифр, которые были в прессе. У нас была договоренность с футболистом и его агентом. Грасия хотел видеть его в «Рубине». Он талантливый футболист. Мы сделали предложения для рассмотрения «Локомотиву», но они не были приняты по каким-то причинам. И уже на флажке пошли истории про бонусы. Мы в этой финансовой гонке участвовать не намерены. Миранчук хочет за нас играть. Это не секрет. Мы ждем следующего окна, - цитирует Фахриева «Р-Спорт». 

Контракт футболиста с «Локомотивом» действует до конца 2017 года. В нынешнем сезоне на счету Миранчука две голевые передачи в 13 матчах. Всего же за карьеру он забил пять голов в 71 матче РФПЛ. 

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