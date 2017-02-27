Сборные России и Аргентины откроют «Лужники» 11 ноября

Руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев сообщил, что сборная России по футболу сыграет с командой Аргентины в матче открытия «Лужников».

- «Лужники» будут сданы в июне месяце и формально переданы в эксплуатацию. Как уже сообщил РФС, официальное открытие будет матчем с Аргентиной. Предварительно дата матча - 11 ноября, - сказал Гуляев в интервью «Р-Спорт».

Напомним, «Лужники» примут матч открытия, один из полуфиналов и финал чемпионата мира 2018 года. После реконструкции вместимость стадиона увеличится с 78 до 81 тысячи, а трибуны будут максимально приближены к футбольному полю.