Бруно Сориано: Пенальти в матче с «Реалом»? Мяч отскочил мне в руку, которую я не двигал

Полузащитник «Вильярреала» Бруно Сориано высказался об эпизоде с назначением пенальти в ворота его команды за игру рукой в матче 24-го тура примеры с «Реалом» (2:3).

«Было видно, что я ничего не мог поделать. Мяч отскочил мне в руку, которую я вообще не двигал. По мне, это не пенальти.

Мы играли очень хорошо, но первый ответный гол «Реала» создал нам много трудностей. Они играли с большой решимостью.

Мы доказали, что являемся сильной командой. Мы имели преимущество большую часть матча. Теперь перевернем эту страницу и в следующий раз будем лучше», – приводит Marca слова Сориано.

Напомним, после часа игрового времени «Вильярреал» вел в счете 2:0, но в оставшиеся полчаса пропустил три гола, в том числе второй – с пенальти.