Бруно Сориано: Пенальти в матче с «Реалом»? Мяч отскочил мне в руку, которую я не двигал
Полузащитник «Вильярреала»
Бруно Сориано высказался об эпизоде с назначением пенальти в ворота его команды
за игру рукой в матче 24-го тура примеры с «Реалом» (2:3).
«Было видно, что я ничего не мог поделать. Мяч отскочил мне в руку, которую я вообще не двигал. По мне, это не пенальти.
Мы играли очень хорошо, но первый ответный гол «Реала» создал нам много трудностей. Они играли с большой решимостью.
Мы доказали, что являемся сильной командой. Мы имели преимущество большую часть матча. Теперь перевернем эту страницу и в следующий раз будем лучше», – приводит Marca слова Сориано.
Напомним, после часа игрового времени «Вильярреал» вел в счете 2:0, но в оставшиеся полчаса пропустил три гола, в том числе второй – с пенальти.
Матч
Вильярреал - Реал - 2:3 (0:0)
Голы
Тригерос 50 (1:0). Бакамбу 56 (2:0). Бэйл 64 (2:1). Роналду 74 (2:2 - пен.). Мората 83 (2:3).
Состав
Вильярреал: Асенхо (Фернандес, 36), Руис, Марио, Мусаккио, Коста, дос Сантос, Сориано Б., Тригерос (Эрнандес, 75), Лопес (Черышев, 57), Бакамбу, Кастильехо
Реал: Навас, Марсело, Рамос, Карвахаль, Пепе, Кроос, Бэйл (Васкес, 89), Модрич, Каземиро (Иско, 58), Бензема (Мората, 77), Роналду
Предупреждения:
Сориано Б., 72; Марио, 90 - Пепе, 90
Судья:
Хесус Хиль Мансано (Испания)
Место и дата
26 февраля 22:45, Мадригал, Онлайн-трансляция