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Витиньо: Гончаренко верит в меня, я это чувствую

Источник:  BobSoccerКомментарии

Полузащитник ЦСКА Витиньо рассказал, как ему работается с главным тренером армейцев Виктором Гончаренко.

- У нас великолепный тренер! Очень нравится стиль его работы. Самое главное, на мой взгляд, когда тренер четко доводит до футболистов, чего именно он хочет от команды. Для меня лично очень важно, что тренер ко мне терпелив. Регулярно объясняет, что к чему, хвалит за удачные действия и спрашивает по полной программе, если я сделал не то, что было необходимо. Еще раз скажу, для меня огромную роль играют терпение и поддержка. Наш главный тренер верит в меня, я это чувствую. Меня это вдохновляет, очень хочу отплатить за такое отношение хорошей игрой, - цитирует Витиньо Bobsoccer.

Напомним, что Витиньо прошлый сезон провел в аренде в бразильском «Интернасьонале». За армейцев полузащитник сыграл 24 матча и забил один мяч. 

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