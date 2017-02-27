«Тампа-Бэй» обменяла Бишопа в «Лос-Анджелес»

Голкипер «Тампы-Бэй» Бен Бишоп в результате обмена продолжит карьеру в «Лос-Анджелесе».

В свою очередь «молнии» получили вратаря Петера Будая, защитника Эрика Чернака и право выбора в седьмом раунде драфта 2017 года. Также при определенных условиях «Тампе» может отойти еще один выбор на ближайшем драфте.

Бишоп, который летом может стать неограниченно свободным агентом, играл за «Тампу-Бэй» с 2013 года. В сезоне 2015/2016 он участвовал в Матче всех звезд, а также вошел во вторую символическую сборную по итогам сезона. Бишоп дважды номинировался на «Везина Трофи» (2013, 2015).

30-летний американец выступал за сборную на чемпионатах мира 2010 и 2013 годов, а также Кубке мира в сентябре 2016 года.

34-летний Будай стал в нынешнем сезоне основным голкипером «Лос-Анджелеса» после травмы Джонатана Куика. В 53 матчах словацкий вратарь одержал 27 побед, из них семь – «на ноль». Будай отразил 91,7 процента бросков и пропускал 2,12 гола в среднем за матч. Ранее голкипер играл в НХЛ за «Колорадо» (2005-2011) и «Монреаль» (2011-2014).



19-летний Чернак пока не дебютировал в НХЛ. Словацкий защитник проводит второй сезон в OHL (Хоккейная лига Онтарио) за «Эри Оттерс». В составе сборной Словакии он участвовал в четырех молодежных чемпионатах мира и в 2015 году стал бронзовым призером турнира.