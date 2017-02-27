«Аризона» обменяла Ханзала в «Миннесоту»

Форвард «Аризоны» Мартин Ханзал в результате обмена стал игроком «Миннесоты». Также «дикари» получили нападающего Райана Уайта и выбор в четвертом раунде драфта 2017 года.

«Койотам» отошли выборы на драфте в первом раунде 2017 года, во втором раунде 2018 года и форвард АХЛ Грэйсон Даунинг. При определенных условиях «Аризона» может получить и выбор на драфте 2019 года.

30-летний Ханзал проводил десятый сезон в «Финиксе» / «Аризоне». За это время он провел 608 матчей и набрал 313 (117+196) очков. С 1 июля чешский форвард может стать неограниченно свободным агентом.

28-летний канадец Уайт выступал пять сезонов в системе «Монреаля» (2009-2014), после чего перешел в «Финикс» / «Аризону». За 294 матча в НХЛ он набрал 58 (29+29) очков при показателе полезности «–28» и 433 минутах штрафа.