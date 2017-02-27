Карлес Пуйоль: Поле на новом стадионе в Петербурге находится в полном порядке

Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль поделился впечатлениями от посещения «Стадиона Санкт-Петербург» и высказался о перспективах «Барселоны» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

- Когда я зашел, показалось, что поле не очень хорошее, но у меня была возможность потрогать его - оно в полном порядке.

Если говорить о поражении «Барселоны» от ПСЖ в первой игре - это не очень хороший результат, но будет второй матч. ПСЖ - сильная команда, есть шансы исправить ситуацию, - передает слова Пуйоля корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».