Представитель ФИФА: Поле стадиона в Петербурге? Если бы вы лежали вне стадиона шесть месяцев, тоже выглядели бы непрезентабельно

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований Колин Смит поделился впечатлениями от посещения «Стадиона Санкт-Петербург» в ходе пятого операционного визита ФИФА.

- Рад вернуться, это последняя комплексная инспекция перед Кубком конфедераций. Мы переходим на операционный этап, когда все конструктивные элементы выполнены, и мы можем понять, как элементы будут функционировать во время матчей. Большое удовольствие наконец стоять без каски. За мной стоит Пуйоль, и мы можем говорить не о строительстве, а о футболе, поле, игроках. Мы удовлетворены работой, хотя до июня еще предстоит хорошо поработать. Представители города заверили, что все идет по графику.

Что касается проблем с вибрацией поля - проведена большая работа, есть технологическое решение, есть план на две недели. В течение двух недель работа будет завершена. Мы уверены, что принятые меры решат эту проблему.

- Поле стадиона выглядит непрезентабельно.

- Если бы вы лежали вне стадиона шесть месяцев, тоже выглядели бы не презентабельно. Это шутка, конечно. Поле просыпается. Специалисты города, «Зенита», у которых есть большой опыт в подготовке поля, работают над его улучшением. Существует план подготовки поля с учетом местных условий - будет подогрев и использоваться другие технические системы, - передает слова Смита корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Как поле стадиона в Петербурге выглядит прямо сейчас:

Напомним, стадион, расположенный на Крестовском острове, примет игры Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020. Первый официальный матч запланирован на 23 апреля, в нем сыграют «Зенит» и «Урал».