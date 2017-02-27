Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торпедо- : -Динамо Москва
Хоккей  Йокерит- : -ЦСКА
Футбол  Фиорентина- : -Торино
Хоккей  Витязь- : -СКА
Хоккей  Динамо Минск- : -Локомотив
Футбол  Лестер Сити- : -Ливерпуль
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Представитель ФИФА: Поле стадиона в Петербурге? Если бы вы лежали вне стадиона шесть месяцев, тоже выглядели бы непрезентабельно

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований Колин Смит поделился впечатлениями от посещения «Стадиона Санкт-Петербург» в ходе пятого операционного визита ФИФА.

- Рад вернуться, это последняя комплексная инспекция перед Кубком конфедераций. Мы переходим на операционный этап, когда все конструктивные элементы выполнены, и мы можем понять, как элементы будут функционировать во время матчей. Большое удовольствие наконец стоять без каски. За мной стоит Пуйоль, и мы можем говорить не о строительстве, а о футболе, поле, игроках. Мы удовлетворены работой, хотя до июня еще предстоит хорошо поработать. Представители города заверили, что все идет по графику.

Что касается проблем с вибрацией поля - проведена большая работа, есть технологическое решение, есть план на две недели. В течение двух недель работа будет завершена. Мы уверены, что принятые меры решат эту проблему.

- Поле стадиона выглядит непрезентабельно.
- Если бы вы лежали вне стадиона шесть месяцев, тоже выглядели бы не презентабельно. Это шутка, конечно. Поле просыпается. Специалисты города, «Зенита», у которых есть большой опыт в подготовке поля, работают над его улучшением. Существует план подготовки поля с учетом местных условий - будет подогрев и использоваться другие технические системы, - передает слова Смита корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Как поле стадиона в Петербурге выглядит прямо сейчас:

Напомним, стадион, расположенный на Крестовском острове, примет игры Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020. Первый официальный матч запланирован на 23 апреля, в нем сыграют «Зенит» и «Урал».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Вице-губернатор Санкт-Петербурга: Во время тестов на новом стадионе разбили стекло и было две протечкиВице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал о проблемах, возникших во время двух тестовых мероприятий на «Стадионе Санкт-Петербург».Алексей Сорокин: Стадион в Петербурге по готовности к Кубку конфедераций обогнал «Фишт»Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин во время пятого операционного визита ФИФА на новую арену в Санкт-Петербурге оценил готовность стадионов, которые примут матчи Кубка конфедераций-2017.Карлес Пуйоль: Поле на новом стадионе в Петербурге находится в полном порядкеБывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль поделился впечатлениями от посещения «Стадиона Санкт-Петербург» и высказался о перспективах «Барселоны» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.ВИДЕО ДНЯ: Как сейчас выглядит поле нового стадиона в ПетербургеВИДЕО ДНЯ: Как сейчас выглядит поле нового стадиона в ПетербургеВ ходе пятого операционного визита ФИФА на новый стадион в Санкт-Петербурге журналистам показали футбольное поле.В протечках на новом стадионе в Петербурге виновата не крыша, а водопроводКоридоры стадиона на Крестовском острове в Петербурге залило водой из-за проблем с системой водоснабжения.Вице-губернатор Петербурга: На новом стадионе можно не только играть в футболВице-губернатор Петербурга Игорь Албин рассказал, какие мероприятия можно проводить на новом стадионе в Петербурге.Виталий Мутко: Хотел бы, чтобы Россия сыграла с топовой сборной на новом стадионе в Петербурге до ЧМ-2018Президент РФС Виталий Мутко рассказал о планах на новый стадион в Петербурге.Виталий Мутко: Стадион на Крестовском дорого эксплуатировать, поэтому я бы продал право на названиеПрезидент РФС Виталий Мутко рассказал о названии стадиона на Крестовском острове в Петербурге.Станция метро рядом с новым стадионом в Петербурге откроется 30 апреля 2018 годаСтроящуюся к чемпионату мира-2018 года станцию петербургского метро «Новокрестовская» откроют в апреле 2018 года.На Дворцовой площади пройдет флешмоб за 100 дней до Кубка конфедерацийВ Санкт-Петербурге пройдет празднование 100 дней до Кубка конфедераций.В Швейцарии будут расследовать выплату Беккенбауэру 1,7 миллиона евро от ФИФАВ Швейцарии будут расследовать выплату Беккенбауэру 1,7 миллиона евро от ФИФАШвейцарские власти проведут расследование в отношении известного немецкого футболиста, тренера и футбольного функционера Франца Беккенбауэра. Об этом сообщают немецкие СМИ.Экс-подрядчик нового стадиона в Петербурге оспорит решение суда по разрыву контрактаКомпания «Инжтрансстрой» намерена обжаловать решение суда, признавшего законным разрыв контракта между экс-подрядчиком стадиона и властями города.Суд признал законным разрыв контракта властей Петербурга с экс-подрядчиком нового стадионаАрбитражный суд Петербурга признал законным разрыв контракта между городскими властями и компанией «Инжтрансстрой».Власти Петербурга подпишут соглашение с «Зенитом» о передаче нового стадиона до 1 августаВласти города и петербургский клуб подпишут концессионное соглашение, согласно которому «Зенит» будет выплачивать по одному рублю в год в течение 49 лет.Инфантино обсудит с представителями Африки увеличение количества участников чемпионата мираПрезидент ФИФА Джанни Инфантино на следующей неделе обсудит с представителями более чем 50 африканских футбольных ассоциаций стратегию развития организации, увеличение количества участников чемпионата мира и изменения в правилах футбола.Виталий Мутко: Неловко ли мне за «Крестовский»? Да нетВице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о строительстве стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге.Докажите, что не зря 10 лет смеялись над новым стадионом в Петербурге! [тест]Докажите, что не зря 10 лет смеялись над новым стадионом в Петербурге! [тест]Стадион на Крестовском обсуждают все. Пришло время проверить, насколько вы в теме.Вячеслав Колосков: ФИФА, увеличив количество участников ЧМ-2026, сама нажила себе «геморрой»Почетный президент РФС и бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков поделился мнением о проведении чемпионата в трех-четырех странах.Юрист Азмуна: «Рубин» не стал подавать апелляцию в ФИФАКазанский «Рубин» не стал подавать апелляцию на решение ФИФА по поводу перехода нападающего Сердара Азмуна в «Ростов». Об этом сообщил юрист иранского форварда Михаил Прокопец.Инфантино не беспокоится по поводу поведения фанатов на ЧМ-2018 по футболу в РоссииПрезидент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что его не беспокоит вопрос поведения фанатов на чемпионате мира-2018 по футболу в России.
Главные новости
Футбол
Алексей Сорокин: Стадион в Петербурге по готовности к Кубку конфедераций обогнал «Фишт»
Футбол
Карлес Пуйоль: Поле на новом стадионе в Петербурге находится в полном порядке
Хоккей
Видео дня: «Ак Барс» в матча с «Салаватом» играл всемером
Футбол
Игорь Ефремов: Во вторник в «Луч-Энергию» поступят первые деньги
Футбол
Дядюн и Билялетдинов покинут «Рубин», Рыжиков может продлить контракт
Хоккей
«Тампа-Бэй» обменяла Бишопа в «Лос-Анджелес»
Футбол
Бруно Сориано: Пенальти в матче с «Реалом»? Мяч отскочил мне в руку, которую я не двигал
Футбол
Сборные России и Аргентины откроют «Лужники» 11 ноября
Футбол
Ильгиз Фахриев: Летом «Рубин» еще раз постарается приобрести Миранчука
Футбол
Иско не сможет перейти в «Барселону» ближайшим летом
все новости
Стадион на Крестовском острове
Стадион на Крестовском острове
ФИФА
ФИФА