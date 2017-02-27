Дядюн и Билялетдинов покинут «Рубин», Рыжиков может продлить контракт

Спортивный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев прокомментировал ситуацию с новыми контрактами возрастных игроков команды.

- Наша скамейка была перенасыщена, и поэтому было принято решение отдать некоторых игроков в аренды. Оздоев, Кверквелия, Бергстрем — сильные футболисты, и было бы не рационально держать их на скамейке. Мы на всех них рассчитываем и надеемся.

Дядюн и Билялетдинов? Дядюн оправился от травмы и тренируется с молодёжной командой. К нему есть интерес из Казахстана, как и к Билялетдинову. В мае у него истекает контракт, и мы не намерены его продлевать. Сейчас Динияр ищет себе новую команду.

Рыжиков? Рыжиков для клуба — это не просто вратарь и не просто игрок, мы заинтересованы в том, чтобы он играл в «Рубине». Хотим продлить с ним контракт, и никаких проблем в этом плане не будет, я вас уверяю.

С Кузьминым мы ведем переговоры, в мае у него заканчивается контракт. У него был непростой период. Мы не форсируем события, даём ему восстановиться и выйти на прежний уровень. Думаю, он вернется на тот уровень, когда получил вызов в сборную России, — цитирует Фахриева «Бизнес Online».

В зимнее трансферное окно «Рубин» покинули Марко Девич, Самуэль Гарсия, Эмиль Бергстрем, Мавинга, Магомед Оздоев, Максим Батов, Соломон Кверквелия и Александр Фильцов. После 17 туров казанский клуб занимает девятое место в турнирной таблице РФПЛ, в активе команды 23 очка.