Игорь Ефремов: Во вторник в «Луч-Энергию» поступят первые деньги

Президент ФНЛ Игорь Ефремов сообщил, что обсудил финансовое положение «Луча-Энергии» с вице-губернатором Приморского края Павлом Серебряковым.

«Я сегодня разговаривал с вице-губернатором Павлом Серебряковым. Он меня заверил, что договор о субсидиях уже подписан и завтра в первой половине дня в клуб поступят первые деньги», – приводит ТАСС слова Ефремова.

Напомним, «Луч-Энергия» испытывает финансовые трудности после того, как в феврале 2016 года компания «Русгидро» отказалась спонсировать клуб. В связи с задолженностью по зарплате игроки команды приостановили тренировки на сборе команды в Турции.

После 24 туров команда набрала 32 очка и занимает девятое место в ФНЛ. В ближайшем туре 8 марта «Луч-Энергия» сыграет в гостях с «Енисеем».