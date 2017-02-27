В «Ростове» задолженность по зарплатам составляет один месяц

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о том, как обстоят финансовые дела в «Ростове».

- Задолженность по зарплатам на данный момент составляет один месяц. Но мы надеемся решить все финансовые проблемы уже в ближайшее время. Будем встречаться с частными инвесторами, которые любят футбол, – цитирует Голубева ТАСС.

Напомним, что после 17 туров «Ростов» занимает седьмое место в чемпионате России, в активе команды 25 очков. В 1/8 финала Лиги Европы донской клуб сыграет с «Манчестер Юнайтед».