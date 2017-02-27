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Вице-губернатор Санкт-Петербурга: Во время тестов на новом стадионе разбили стекло и было две протечки

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал о проблемах, возникших во время двух тестовых мероприятий на «Стадионе Санкт-Петербург».

- Во время тестов разбили одно стекло - наши агрессивные зрители постарались. В двух местах пробили гипсокартон. Были две протечки - плохо сработали клининговые службы, ее устранили в течение 15 минут. А все остальные недостатки устранили за день, - передает слова Албина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, 11 февраля арена приняла шоу мотоциклистов, на мероприятии собралось десять тысяч зрителей. 22 февраля на стадионе состоялся рок-фестиваль, который посетили 30 тысяч человек.

Первый официальный матч на «Стадионе Санкт-Петербург» запланирован на 23 апреля, в нем сыграют «Зенит» и «Урал».

 

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