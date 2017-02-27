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Отец Капризова: Постараюсь уговорить Кирилла, чтобы он никуда не дергался, в НХЛ ему еще рано

Источник:  Р-СпортКомментарии

Олег Капризов, отец форварда «Салавата Юлаева» Кирилла Капризова, высказал свое мнение по поводу будущего сына.

- Два года минимум ему еще здесь нужно поиграть, а то и три. Я ему говорил, говорю и буду говорить это. Постараюсь уговорить, чтобы он никуда не дергался. Он со мной спорит - мол, какие три года? Но я считаю, что в 20 лет рано ехать в НХЛ, надо закрепиться в России. Ехать туда нужно созревшим, в 22 года минимум. В любом случае год у нас ещё контракт, никуда никто не поедет до его завершения, - цитирует Олега Капризова «Р-Спорт». 

19-летний Капризов выступает за «Салават Юлаев» с 2016 года. До этого два сезона хоккеист провел в новокузнецком «Металлурге». Контракт Капризова с уфимским клубом истекает в 2018 году.  

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