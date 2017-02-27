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Александер Чеферин: Иммиграционная политика Трампа не поможет США получить ЧМ-2026

Источник:  The New York TimesКомментарии

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о том, как иммиграционная политика нового президента США Дональда Трампа может сказаться на шансах страны принять чемпионат мира 2026 года.

«Это будет предметом оценки, но я уверен, что это не поможет США получить чемпионат мира. Если из-за политических и популистских решений игроки не смогут въехать в страну, чемпионат мира не может там проводиться. Это касается не только США, но и всех стран, которые хотят организовать турнир.

То же самое касается, конечно, болельщиков и журналистов. Это чемпионат мира, у всех должна быть возможность посетить турнир, какой бы они национальности ни были», – приводит слова Чеферина The New York Times.

Напомним, Трамп подписал указ, ограничивающий въезд в США граждан из Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Добавим, что на чемпионате мира 2026 года впервые сыграют 48 команд.

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