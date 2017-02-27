Аркадий Дворкович: Бюджет «Локомотива» стабильный, увеличиваться или уменьшаться не будет

Председатель совета директоров РЖД, вице-премьер РФ Аркадий Дворкович рассказал о бюджете «Локомотива».

- Бюджет футбольного клуба «Локомотив» стабильный. Увеличиваться и уменьшаться не будет. Да, возможны колебания в цифрах, но незначительные, - заявил Дворкович в интервью «Р-Спорт».

«Локомотив» после 17 туров занимает десятое место в чемпионате России, в активе команды 23 очка. Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал о том, что бюджет клуба на 2016 календарный год составил 4,6 млрд рублей.