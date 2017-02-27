Хави Грасия: Я искренне думаю, что в «Рубине» нет основных и запасных игроков

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия подвел итоги зимних сборов команды и сообщил о травме полузащитника Рубена Рочины.

– Я очень доволен тем, как сложились сборы, как прошла подготовка ко второй части сезона, – приводит слова Грасии официальный сайт «Рубина». – У нас была задача набрать определенный объем тренировочной работы и игровой объем через товарищеские матчи, которых у нас было много. В этих встречах команда проявила себя хорошо, все футболисты сыграли на должном уровне. Считаю, что мы набрали хорошую форму.

Безусловно, были и неприятные моменты – в последнем товарищеском матче получил травму Рубен Рочина, это очень обидное повреждение, степень тяжести мы пока озвучить не можем. Были также контактные повреждения у Максима Лестьенна и Алекса Сонга, но кроме этих случаев травм больше нет. В целом задачу мы выполнили.

– Во всех товарищеских матчах вы использовали разные сочетания игроков. Вы определились с основным составом?

– Определился. Но я сторонник того, чтобы на тренировках и сборах не определять «железный» основной состав. Каждый должен уметь взаимодействовать с каждым, потому что в любом случае настанет такой момент, когда придется играть друг с другом на поле, а это не должно стать неожиданностью.

Когда я говорю, что в моей команде нет основных и запасных, я так искренне думаю, и футболисты должны это понимать. А на матч я выбираю состав из тех, кто находится в наилучшем состоянии. Изначально все футболисты для меня являются основными.

Напомним, 1 марта «Рубин» проведет матч ¼ финала Кубка России с «Сибирью». Начало – 15:00 (мск).