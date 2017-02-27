Карлес Пуйоль: У «Барселоны» есть шансы отыграться в матче с ПСЖ
Экс-защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль поделился ожиданиями от ответного матча испанской команды с французским ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов.
- Поражение 0:4 от ПСЖ - это не очень хороший результат, но будет второй матч. ПСЖ - сильная команда, однако у «Барселоны» есть шансы исправить ситуацию, - передает слова Пуйоля корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Отметим, Пуйоль посетил новый стадион в Петербурге в рамках операционного визита ФИФА.
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