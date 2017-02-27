Пресс-атташе: Сборная России сыграет в «Лужниках» с одной из топ-команд

Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров заявил, что стадион «Лужники» после реконструкции будет открыт товарищеским матчем сборной России с одной из ведущих команд мира.

«РФС рассматривает возможность провести в реконструированных «Лужниках» контрольный матч сборной России против одной из топ-команд. Но на данный момент пока нет информации ни по сопернику, ни по возможной дате игры», – приводит «Российская газета» слова Владимирова.

Ранее сообщалось, что РФС вел переговоры с Бразильской конфедерацией футбола. Также существует вариант проведения матча с Аргентиной.

Добавим, что заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что «Лужники» будут сданы в эксплуатацию до конца первого полугодия.