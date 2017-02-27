Результат матча «Водник» – «Байкал-Энергия» аннулирован

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея с мячом России аннулировал результат игры второго этапа чемпионата России между архангельским «Водником» и иркутским «Байкалом- Энергией». Об этом сообщается на официальном сайте федерации.

Прошедшая накануне в Архангельске игра завершилась победой «Байкала» со счетом 11:9. Все голы были забиты командами в свои ворота, 11 мячей вратарю своей команды забил нападающий «Водника» Олег Пивоваров.

Принято решение, что матч будет переигран. Он пройдет в Обухово 3 марта.

Во вторник состоится расширенное заседание федерации с участием представителей двух команд.