Результат матча «Водник» – «Байкал-Энергия» аннулирован
Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея с мячом России аннулировал результат игры второго этапа чемпионата России между архангельским «Водником» и иркутским «Байкалом- Энергией». Об этом сообщается на официальном сайте федерации.
Прошедшая накануне в Архангельске игра завершилась победой «Байкала» со счетом 11:9. Все голы были забиты командами в свои ворота, 11 мячей вратарю своей команды забил нападающий «Водника» Олег Пивоваров.
Принято решение, что матч будет переигран. Он пройдет в Обухово 3 марта.
Во вторник состоится расширенное заседание федерации с участием представителей двух команд.
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