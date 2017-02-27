Эвра получил новую травму и может пропустить месяц

Защитник «Марселя» Патрис Эвра может пропустить месяц из-за травмы бедра, полученной в матче 27-го тура лиги 1 с «Пари Сен-Жермен» (1:5).

35-летний француз провел на поле первый тайм, а в перерыве был заменен на камерунца Анри Бедимо.

«Я попробовал, но продолжать было невозможно, – приводит L’Equipe слова Эвра. – Думаю, я пропущу некоторое время. Я постарался выдержать 45 минут, но это было непросто. Сколько времени потребуется на восстановление? Возможно, месяц, посмотрим».

Напомним, в январе Эвра перешел в «Марсель» из «Ювентуса» и уже пропустил первую половину февраля из-за травмы, которую он получил 31 января в матче 1/16 финала Кубка Франции с «Лионом» (2:1).

Контракт защитника с клубом рассчитан на полтора сезона.