Эвра получил новую травму и может пропустить месяц
Защитник «Марселя»
Патрис Эвра может пропустить месяц из-за травмы бедра, полученной в матче 27-го
тура лиги 1 с «Пари Сен-Жермен» (1:5).
35-летний француз провел на поле первый тайм, а в перерыве был заменен на камерунца Анри Бедимо.
«Я попробовал, но продолжать было невозможно, – приводит L’Equipe слова Эвра. – Думаю, я пропущу некоторое время. Я постарался выдержать 45 минут, но это было непросто. Сколько времени потребуется на восстановление? Возможно, месяц, посмотрим».
Напомним, в январе Эвра перешел в «Марсель» из «Ювентуса» и уже пропустил первую половину февраля из-за травмы, которую он получил 31 января в матче 1/16 финала Кубка Франции с «Лионом» (2:1).
Контракт защитника с клубом рассчитан на полтора сезона.
Матч
Голы
Маркиньос 6 (0:1). Кавани 16 (0:2). Лукас 50 (0:3). Дракслер 61 (0:4). Фанни 70 (1:4). Матюиди 72 (1:5).
Состав
Марсель: Пеле, Роланду, Сакаи, Фанни, Эвра (Бедимо, 46), Ангуисса, Ванкер, Лопес, Пайе, Товен (Сертич, 67), Н'Джи (Кабелла, 52)
ПСЖ: Трапп, Тиаго Силва, Курзава, Маркиньос, Менье, Верратти, Пасторе (Дракслер, 55), Рабьо, Матюиди, Кавани (Бен Арфа, 82), Лукас (Ди Мария, 74)
Предупреждения:
Эвра, 38; Кабелла, 84 - Верратти, 29; Дракслер, 83
Судья:
Бенуа Бастин (Франция)
Место и дата
26 февраля 23:00, Велодром, Онлайн-трансляция