Анатолий Бышовец: Не стоит списывать «Ростов» со счетов раньше времени в Лиге Европы

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал шансы «Ростова» против «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы.

- Ростовчанам будет крайне непросто с «Манчестером», - заявил в разговоре с «Известиями» заслуженный тренер СССР и России Анатолий Бышовец. - Понятно, что уровень команд абсолютно разный, а у МЮ будет еще и преимущество ответного матча на своем поле. «Разобрать» эту команду Курбану Бердыеву будет намного сложнее: они играют в основном на индивидуальных действиях конкретных игроков. Однако мы знаем, что «Ростов» - очень организованный коллектив, и не стоит списывать их со счетов раньше времени. Но, конечно, невозможно отрицать, что шансы «Юнайтед» выше.

Матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 9 и 16 марта. Первая встреча состоится на поле «Ростова». Финал Лиги Европы пройдет 24 мая в шведском городе Сольна на «Френдс Арене».