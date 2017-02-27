Букмекеры считают примерно равными шансы «Торпедо» и «Динамо» в четвертом матче серии
Букмекерские конторы выставили котировки на четвертую встречу 1/4 финала Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ.
Победа нижегородцев в основное время оценивается коэффициентом 2,64, тогда как виктория москвичей идет за 2,54.
За ничью букмекеры предлагают 3,62.
Игра начнется сегодня в Нижнем Новгороде в 19:00 мск.
Напомним, счет в серии 2:1 в пользу бело-голубых.
Матч
Место и дата
27 февраля 19:00, Нагорный, Онлайн-трансляция
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