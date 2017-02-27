«Зенит» начал подготовку к матчу против ЦСКА

27 февраля футболисты «Зенита» на базе в Удельном парке начали готовиться к матчу 18-го тура чемпионата России против ЦСКА.

Команда будет тренироваться в ежедневном режиме, а в Москву отправится 3 марта, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

Напомним, матч ЦСКА - «Зенит» состоится 4 марта на «Арене ЦСКА». Начало встречи в 16:30. После 17 туров подопечные Мирчи Луческу занимают второе место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 35 очков. Армейцы идут третьими и отстают от «Зенита» на три очка. В матче первого круга команды сыграли вничью (1:1).

Ранее сине-бело-голубые вылетели из Лиги Европы, где по сумме двух матчей проиграли «Андерлехту» (0:2, 3:1). Бельгийцы прошли в 1/8 финала благодаря голу в выездном матче.