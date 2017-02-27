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Врио губернатора Калининградской области: У нас будут баталии с Минспортом по эксплуатации стадиона

Источник:  Р-СпортКомментарии

Временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов высказался об управлении стадиона, который будет построен в городе к чемпионату мира 2018 года.

«Мы еще будем находиться в баталиях с Минспортом относительно того, кто будет оплачивать эксплуатацию арены. Разумеется, у центра есть желание положить это бремя на регионы, (Виталий) Мутко занимает такую позицию.

Порядка 200 миллионов рублей расходов стадион будет ежегодно генерировать. Отбить его «в ноль» будет крайне сложно, хотя мы уже работаем над программой наследия», – приводит «Р-Спорт» слова Алиханова.

Напомним, во время чемпионата мира 2018 года стадион будет называться «Калининград» и вмещать 35 015 зрителей.

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