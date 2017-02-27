ВТБ выделит 9 млрд рублей ФК и ХК «Динамо» в ближайшие три года

Глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что банк выделит 9 млрд рублей на финансирование футбольного и хоккейного клубов «Динамо» в ближайшие три года.

«Мы взяли обязательство о том, что мы финансируем базово 3 млрд рублей в год на ближайшие три года примерно пополам - хоккей и футбол. Может быть, мы добавим на хоккей в этом году еще около 300 млн рублей.», - сказал он.

Напомним, в конце прошлого года группа ВТБ согласовала передачу данных московского футбольного клуба «Динамо» одноименному физкультурно-спортивному обществу. 29 декабря ВТБ передал 75% акций клуба ВФСО за 1 рубль.

В рамках соглашения ВТБ обязался финансировать профессиональные команды «Динамо».





