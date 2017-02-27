Вагит Алекперов: «Спартак» всегда чемпион
Президент «Лукойла»
Вагит Алекперов оценил шансы «Спартака» на победу в чемпионате России.
«За «Спартаком» слежу, в марте поеду в Краснодар, буду смотреть, как «Спартак» играет. Думаю, шансы на победу хорошие. А на победу в чемпионате? «Спартак» всегда чемпион», – приводит ТАСС слова Алекперова.
Напомним, 5 марта в матче 18-го тура премьер-лиги «Спартак» сыграет в гостях с «Краснодаром».
Перед возобновлением чемпионата красно-белые лидируют в чемпионате, опережая «Зенит» на пять очков.
Добавим, что «Лукойл» является титульным спонсором клуба.
Матч
Место и дата
05 марта 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
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