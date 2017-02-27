Вагит Алекперов: «Спартак» всегда чемпион

Президент «Лукойла» Вагит Алекперов оценил шансы «Спартака» на победу в чемпионате России.

«За «Спартаком» слежу, в марте поеду в Краснодар, буду смотреть, как «Спартак» играет. Думаю, шансы на победу хорошие. А на победу в чемпионате? «Спартак» всегда чемпион», – приводит ТАСС слова Алекперова.

Напомним, 5 марта в матче 18-го тура премьер-лиги «Спартак» сыграет в гостях с «Краснодаром».

Перед возобновлением чемпионата красно-белые лидируют в чемпионате, опережая «Зенит» на пять очков.

Добавим, что «Лукойл» является титульным спонсором клуба.