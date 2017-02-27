Матч «Водник» - «Байкал-Энергия» переиграют, виновных накажут во вторник

27 февраля, состоялось предварительное заседание Контрольно-дисци плинарного комитета Федерации хоккея с мячом России, на котором были рассмотрены материалы дела по матчу XXV Чемпионата России «Водник» (Архангельск) — «Байкал-Энергия» (Иркутск), состоявшегося в воскресенье в Архангельске.

Напомним, матч прошел 26 февраля на архангельском стадионе «Труд» и завершился победой гостей (9:11). Парадокс ситуации в том, что все 20 голов были забиты… в свои ворота. 11 раз «отличился» Олег Пивоваров из «Водника».

По итогам заседания принято решение об аннулировании результата состоявшегося матча. Матч, проведение которого на правах хозяина игры должен обеспечить ХК «Водник», будет переигран на нейтральном поле. Переигровка состоится в пятницу, 3 марта, в 13:00.

Завтра, 28 февраля, в офисе ФХМР состоится расширенное заседание КДК ФХМР с участием представителей клубов «Водник» (начальника команды Минина Д.Ю., главного тренера Гапановича И.В., тренера Яровича Н.В. и хоккеиста Пивоварова О. А) и «Байкал-Энергия» (директор клуба Донских В.П. и главный тренер Ерахтин Е.В.). Начало заседания — в 11:00.