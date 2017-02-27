Стив Айзерман: Обмен Бишопа? Приходится принимать трудные решения с учетом потолка зарплат

Генеральный менеджер «Тампы-Бэй» Стив Айзерман прокомментировал обмен голкипера Бена Бишопа в «Лос-Анджелес».

«Он был важной частью нашего успеха. Но в хоккее приходится принимать трудные решения с учетом потолка зарплат», – приводит слова Айзерман официальный сайт НХЛ.

Напомним, 30-летний американец может стать неограниченно свободным агентом после окончания сезона.

Бишоп играл за «Тампу-Бэй» с 2013 года. В сезоне 2015/2016 голкипер участвовал в Матче всех звезд, а также вошел во вторую символическую сборную по итогам сезона. Он дважды номинировался на «Везина Трофи» (2013, 2015).

В обмен на Бишопа «Тампа-Бэй» получила вратаря Петера Будая, защитника Эрика Чернака и право выбора в седьмом раунде драфта 2017 года.